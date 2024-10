Dra. Mayara Rezende celebra vitória nas eleições de 2024, com foco em transformar a saúde pública de Macaé - Foto: Divulgação

08/10/2024

Macaé - A médica emergencista Dra. Mayara Rezende foi eleita vereadora de Macaé com 1827 votos nas eleições de 2024. Sua campanha foi marcada pela promessa de priorizar melhorias no sistema de saúde municipal, uma área em que ela atua há anos como profissional. Mayara é conhecida por seu trabalho na linha de frente das emergências médicas e pelo compromisso com o bem-estar da população.

Entre as principais propostas apresentadas pela nova vereadora, estão iniciativas para aumentar a transparência nas filas de exames e cirurgias, além de melhorias no tratamento oncológico e no atendimento a pacientes com doenças crônicas, tanto adultos quanto pediátricos.

Propostas de saúde para o mandato:

1. Criação de um Banco de Leite Humano: A proposta visa apoiar mães lactantes e recém-nascidos, especialmente em situações de prematuridade ou dificuldades de amamentação.

2. Melhoria na transparência das filas de marcação de exames e cirurgias: A vereadora eleita se compromete a implementar um sistema que permita aos pacientes acompanhar em tempo real a fila de espera, aumentando a transparência e reduzindo a incerteza no agendamento.

3. Aprimoramento no tratamento oncológico no município: A proposta inclui a ampliação da oferta de tratamentos e suporte aos pacientes diagnosticados com câncer.

4. Facilitação do tratamento para pacientes renais crônicos: Mayara propõe a ampliação e o fortalecimento dos serviços voltados para adultos e crianças com doenças renais crônicas.

5. Educação continuada para profissionais de saúde: Capacitação e treinamento contínuo para os profissionais de saúde, buscando elevar a qualidade do atendimento.

6. Implantação da telemedicina: Utilizar a tecnologia para oferecer consultas e diagnósticos remotos, ampliando o acesso aos serviços de saúde.

7. Ampliação dos mutirões de cirurgias eletivas: Promover mutirões para reduzir a fila de espera por procedimentos cirúrgicos não emergenciais.

8. Equiparação salarial para auxiliares e técnicos de enfermagem: Luta pela valorização dos profissionais de enfermagem por meio da equiparação de salários.

9. Revisão dos estágios e valorização dos preceptores: Revisar as condições de estágio dos profissionais da saúde e valorizar os preceptores que formam novos profissionais.

10. Tratamento cirúrgico para mulheres com endometriose: Melhorar o acesso ao tratamento cirúrgico de mulheres diagnosticadas com endometriose no sistema de saúde pública.

Outras propostas de saúde incluem:

Acompanhamento pós-alta garantido para pacientes;

Garantir um posto de saúde com médico em cada bairro;

Obras de reestruturação das unidades de saúde existentes;

Implantação de um novo CTI no Hospital da Serra;

Construção de uma Unidade Mista de Saúde no Sana e de uma nova UPA no bairro Lago