Apreensão de crack e outros materiais durante ação policial em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 09/10/2024 10:55 | Atualizado 09/10/2024 10:56

Macaé - Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 32º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher durante patrulhamento na Av. Linha Vermelha, na Favela da Linha, em Cajueiro, Macaé. A operação ocorreu na tarde desta terça-feira (8), quando os policiais avistaram uma motocicleta com um casal que, ao notar a presença das guarnições, tentou fugir em direção à comunidade.

Durante a perseguição, a mulher que estava na garupa desembarcou e se escondeu em um beco. Em uma manobra rápida, os policiais se dividiram para cercar a área e conseguiram abordar a suspeita ao saírem do beco. Ao ser revistada, ela cuspiu oito pedras de crack, que estavam escondidas em sua boca, totalizando 16 gramas.

Ao serem solicitados a esvaziar os bolsos, a mulher entregou R$ 20,00, afirmando que o valor era proveniente da venda de drogas, além de uma máquina de cartão de crédito e um celular Samsung. No entanto, a apreensão não parou por aí. Na delegacia, ao examinar o celular, os policiais descobriram mais R$ 130,00 escondidos na capa do aparelho.

A mulher foi autuada pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas, e permanece detida à disposição da Justiça.