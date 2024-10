O valor total estimado do prejuízo causado ao tráfico de drogas foi de aproximadamente R$ 3.700 - Foto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 10:18 | Atualizado 09/10/2024 10:18

Macaé - O Comando de Operações Especiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) desencadeou uma operação significativa em Macaé. Com o auxílio do cão de faro Sparta, da raça Pastor Belga Malinois, a guarnição realizou um minucioso vasculhamento na comunidade da Malvinas (ADA). Durante a ação, os policiais perceberam indícios de atividades ilícitas, corroborando a alerta do cão, que indicou a presença de substâncias proibidas em um brechó localizado nas proximidades da linha férrea.

A busca resultou em uma apreensão expressiva de drogas, incluindo uma variedade de substâncias que evidenciam o funcionamento do tráfico na região. Foram encontradas 38 tiras de maconha de 10 gramas, avaliadas em R$ 25 cada, 9 tiras de 30 gramas com valor de R$ 50 cada, e 6 tiras de 60 gramas, estimadas em R$ 100 cada. Além disso, os agentes localizaram 15 potes de skank, com 10 gramas cada, avaliados em R$ 30, e 25 trouxas de cocaína de 5 gramas, com valor de R$ 50 cada.

No total, a operação contabilizou 1,010 kg de maconha, 150 g de skank e 125 g de cocaína, resultando em um prejuízo estimado de R$ 3.700 ao tráfico de drogas. Essa ação ilustra o comprometimento da Polícia Militar no enfrentamento ao tráfico na região, utilizando recursos especializados como os cães de faro para detectar e neutralizar atividades ilícitas, contribuindo para a segurança e tranquilidade da comunidade local.