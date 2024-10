Apreensão de crack durante operação policial em Macaé - Foto: Divulgação

Apreensão de crack durante operação policial em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 10:43

Macaé - Na tarde desta terça-feira (8), ontem, uma operação do Patamo resultou na prisão de Rodrigo Júnior de Freitas Lima, de 24 anos, em Macaé, após ser flagrado em atitude suspeita na Rua Jandira Perlingeiro, no Alto dos Cajueiros. Durante patrulhamento na região, que é dominada pela facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA), os policiais notaram um homem que, ao avistar a viatura, começou a andar rapidamente e olhava para trás com frequência.

Os policiais abordaram o indivíduo, que se aproximou de uma lixeira e jogou um objeto dentro dela. Na revista, foram encontrados em seu boné uma pedra de crack pesando 2 gramas e, na lixeira, um papel contendo mais quatro pedras de crack, totalizando 8 gramas.

Rodrigo confessou aos policiais que estava atuando no tráfico há apenas cinco dias e que recebia R$ 200,00 por carga vendida. Diante da situação, ele foi detido e conduzido sem algemas à 123ª Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as devidas providências.

A ação reforça o compromisso das autoridades no combate ao tráfico de drogas na região, visando garantir a segurança da comunidade local.