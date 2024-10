Apreensão de drogas e prisão de traficante durante operação policial em Parque Duque de Caxias - Foto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 11:08 | Atualizado 09/10/2024 11:09

Macaé - Uma ação realizada pelas guarnições do Grupamento de Ações Táticas (GAT) resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas na Rua Machado de Assis, número 52, em Duque de Caxias, Macaé. Durante o patrulhamento na área, os policiais notaram um indivíduo que, ao avistar as viaturas, tentou fugir para dentro de uma residência.



Os agentes rapidamente fizeram contato com o proprietário do imóvel, que permitiu a entrada da equipe. Ao adentrar a residência, os policiais conseguiram capturar o suspeito. Em sequência, foi realizada uma varredura no local, onde os policiais encontraram 22 buchas de maconha, pesando 44 gramas, e três pinos de cocaína, totalizando 6 gramas, escondidos dentro de um cano de água na calçada. Também foram apreendidos R$ 30,00 em espécie.



O homem, que se identificou como um "vapor" do tráfico local e proprietário das drogas, recebeu voz de prisão. Após ser informado de seus direitos, foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia para a apreciação do caso. Na unidade policial, o acusado foi autuado de acordo com o artigo 33 da Lei 11.343/06, permanecendo preso à disposição da Justiça.

