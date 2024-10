Policiais do 32º BPM durante a operação de fiscalização de trânsito em Macaé - Foto: Divulgação

Policiais do 32º BPM durante a operação de fiscalização de trânsito em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 11:19

Macaé - Na última operação de fiscalização de trânsito, as Motopatrulhas 1 e 2 do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram uma série de abordagens com o objetivo de reduzir índices de crimes, como roubos de veículos e de rua, além de acidentes de trânsito e demais infrações. A ação ocorreu na Rua João Cupertino, no Centro de Macaé, em frente ao mercado de peixe.

As iniciativas de fiscalização têm como foco não apenas a diminuição dos indicadores criminais, mas também a organização do trânsito, visando reduzir o número de acidentes e coibir infrações, como a falta de habilitação, retrovisores, placas e outros equipamentos e itens obrigatórios.

Durante a operação, foram realizadas 40 abordagens, resultando em 15 autuações e a retirada de quatro motocicletas de circulação para regularização. A redução dos acidentes de trânsito permanece como uma das premissas fundamentais das ações dos agentes públicos, refletindo o compromisso das forças de segurança em garantir a integridade e a segurança de todos os cidadãos nas vias de Macaé.

Policiais do 32º BPM durante a operação de fiscalização de trânsito em Macaé Foto: Divulgação