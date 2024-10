Profissionais da educação de Macaé e região se preparam para discutir temas importantes durante a IX Jornada da Orientação Pedagógica - Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2024 11:10

Macaé - A Secretaria de Educação de Macaé abriu inscrições para a IX Jornada da Orientação Pedagógica, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro no Auditório Cláudio Ulpiano, na Cidade Universitária, Granja dos Cavaleiros. O evento, gratuito, é voltado para orientadores pedagógicos da Rede Municipal de Macaé, municípios adjacentes e escolas particulares, abordando o tema "Os nós, os laços e a rede". As inscrições podem ser feitas pelo site do Centro de Formação Carolina Garcia.

A iniciativa, organizada pela Coordenadoria de Orientação Pedagógica, tem como objetivo promover reflexões sobre os desafios enfrentados pelos educadores e discutir estratégias para a construção de uma educação mais inclusiva e de qualidade. O encontro promete abordar questões relevantes como as novas demandas da era da educação 5.0, a regulamentação da profissão de pedagogo, além de temas ligados ao equilíbrio da vida e à educação ambiental.

Com abertura oficial marcada para o dia 22, às 9h, o evento contará com a participação de palestrantes renomados, como Ana Raquel Pourbaix, Mestre em Cognição e Linguagem pela UENF, e Jonas Magalhães, Doutor em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ. Durante os dois dias de evento, palestras, mesas de debates e exibições de curtas-metragens estarão na programação, além de momentos de integração como os tradicionais "Cafés Pedagógicos".

No segundo dia, os participantes poderão assistir ao curta-metragem "Chora, Vou Festejar", de Bernardo Araújo, e se envolver em discussões sobre as fronteiras da Inteligência Artificial e práticas anticoloniais na educação. A jornada se encerra com uma palestra sobre os desafios da educação básica, ministrada por Cremilda Barreto Couto, Doutora em Educação pela UFF.

O evento é uma oportunidade única para profissionais da educação trocarem experiências, aprenderem novas abordagens pedagógicas e fortalecerem a rede de apoio educacional da região.