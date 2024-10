As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. - Foto: Divulgação

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2024 16:10

Macaé - Na tarde desta quinta-feira (10), um motorista perdeu o controle do veículo e acabou caindo em um canal às margens da Linha Verde, em Macaé. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

O local, é conhecido pelo intenso tráfego de veículos. Equipes de resgate foram acionadas. Ninguém ficou ferido.