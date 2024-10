Cantora, compositora e instrumentista Nilze Carvalho apresentará seu show, celebrando 45 anos de carreira - Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2024 12:47

Macaé - O Teatro Firjan SESI Macaé se prepara para receber uma programação vibrante e diversificada ao longo do mês de outubro. As atrações incluem shows musicais, espetáculos teatrais e eventos voltados para o público infantil, garantindo que todos possam desfrutar da rica oferta cultural da cidade.

No dia 17 de outubro, às 20h, a renomada cantora, compositora e instrumentista Nilze Carvalho apresentará seu show, celebrando 45 anos de carreira. O espetáculo contará com canções do seu novo álbum, "Nos combates da vida", que traz temas de força e resistência. Os ingressos estão disponíveis na bilheteira do teatro ou no site da Sympla, com preços a partir de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

No dia 21 de outubro, às 15h, o Teatro Firjan SESI Macaé apresenta o musical “A Menina Akili e Seu Tambor”, que conta a encantadora história de Akili, uma menina africana em busca de se tornar Griote, a guardiã da tradição oral de seu povo. Esta apresentação é uma excelente oportunidade para as crianças aprenderem sobre amor, amizade e valorização das raízes ancestrais. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e a apresentação é exclusiva para alunos da Firjan SESI.

No dia 24 de outubro, às 20h, o espetáculo “Ninas” será apresentado no teatro, oferecendo uma reflexão poderosa sobre a vida e a luta da icônica artista afro-americana Nina Simone. Com uma narrativa que aborda suas conquistas e desafios, o espetáculo destaca a relevância do ativismo e da arte. Os ingressos são vendidos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Os ingressos para todas as apresentações podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Firjan SESI Macaé ou pelo site: [Firjan SESI Macaé](https://site.bileto.sympla.com.br/firjansesimacae/). A programação cultural do Teatro Firjan SESI é uma excelente oportunidade para os macaenses e visitantes aproveitarem momentos de arte e cultura. Não perca a chance de participar desses eventos que enriquecem a vida cultural da cidade!