Operação da Proeis Central prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Macaé; drogas foram encontradas com a dupla e no entorno da abordagem - Foto: Reprodução

Operação da Proeis Central prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Macaé; drogas foram encontradas com a dupla e no entorno da abordagemFoto: Reprodução

Publicado 11/10/2024 10:49

Macaé - Em uma operação da Proeis Central, realizada nas proximidades da Escola Municipal Fany Batista Esteves, em Macaé, dois homens foram presos quinta-feira (10) por envolvimento com o tráfico de drogas. A guarnição, seguindo as diretrizes do coordenador Cosme Moreira para a redução dos índices criminais, recebeu uma denúncia de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes em frente ao depósito "Armazém das Bebidas", na Rua 16.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram os suspeitos, identificados por suas vestimentas — um com casaco vermelho e outro com casaco camuflado — que tentaram fugir, mas foram alcançados pela guarnição. Durante a abordagem, foram encontrados três pinos de pó branco e R$10 no bolso de Gabriel, e dois pinos da mesma substância com R$10 no bolso de Marcos.

Durante uma varredura nas proximidades, a equipe policial localizou um copo de guaravita contendo mais 20 pinos de pó branco, idênticos aos apreendidos com os suspeitos, todos com a inscrição "CV Nova Aliança Pó de 10". Após serem informados de seus direitos constitucionais, Gabriel e Marcos foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência.

Durante o depoimento, ambos admitiram trabalhar para Mateus de Muris Cabral, conhecido pelo apelido "Messi", apontado como chefe do tráfico na área. Os acusados foram entregues à autoridade policial em boas condições físicas e psicológicas, e permanecerão presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O uso de algemas foi justificado conforme a Súmula Vinculante XI do STF.