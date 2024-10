Drogas e dinheiro apreendidos em operação no bairro Novo Horizonte, em Macaé, onde duas mulheres foram presas por tráfico - Foto: Divulgação

Drogas e dinheiro apreendidos em operação no bairro Novo Horizonte, em Macaé, onde duas mulheres foram presas por tráficoFoto: Divulgação

Publicado 10/10/2024 16:21

Macaé - A Polícia Militar de Macaé prendeu duas mulheres por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte. A guarnição realizava patrulhamento na região quando sua atenção foi voltada para o depósito de bebidas do "Mosquini", onde duas suspeitas foram abordadas. Após a revista, a polícia encontrou três invólucros de cocaína no valor de R$ 25,00 cada no bolso de Kethelen Cunha dos Santos Ferreira, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 25,00.

Kethelen admitiu estar vendendo drogas no local e informou que já havia vendido um dos pinos de cocaína a um usuário, restando apenas quatro. A outra suspeita, Rayka Pamella Silva dos Santos, estava no local junto com Kethelen, consumindo um lanche no momento da abordagem.

As duas foram encaminhadas à 123ª Delegacia de Polícia, onde, após nova revista, foram encontrados mais quatro invólucros de cocaína, totalizando sete pinos da droga (14 gramas), além de R$ 130,00 em dinheiro. Durante o procedimento, foi necessário o uso de algemas em Kethelen para evitar tentativa de fuga.

As suspeitas foram apresentadas à autoridade policial, e Kethelen permaneceu presa após o flagrante, enquanto todo o material apreendido foi recolhido para investigação.