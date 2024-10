W.H.N., de 20 anos, foi preso em operação da Polícia Civil na tarde de quinta-feira (10) - Foto: Divulgação

Publicado 11/10/2024 12:12

Macaé - No final da tarde de quinta-feira (10), policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia (DP) realizaram a prisão de W.H.N., de 20 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. O jovem é acusado de ter participado do assassinato de duas pessoas em Carapebus, no dia 11 de janeiro de 2024. A motivação do crime está ligada à rivalidade entre facções criminosas que disputam o tráfico de drogas na região de Quissamã, no estado do Rio de Janeiro.

A captura do suspeito ocorreu no bairro Lagomar, resultado de um trabalho de inteligência desenvolvido pela equipe da 123ª DP, coordenada pelo delegado Dr. Pedro Emílio. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Quissamã, e a ação policial visa reforçar a segurança na área.

A Polícia Civil de Macaé convoca a população a colaborar na luta contra a criminalidade. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP, no número (22) 98831-8043, com garantia de sigilo absoluto.