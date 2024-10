Candidatos se preparam para o Concurso Público da Prefeitura de Macaé, que promete fortalecer o serviço público municipal - Foto: Ilustração

Candidatos se preparam para o Concurso Público da Prefeitura de Macaé, que promete fortalecer o serviço público municipalFoto: Ilustração

12/10/2024

Macaé - Neste domingo (13), mais de 40 mil candidatos participam da prova do Concurso Público da Prefeitura de Macaé, que visa reforçar o quadro de servidores municipais. O exame será aplicado em Macaé e também nas cidades de Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro, devido ao grande número de inscritos. Os concorrentes devem ficar atentos ao horário, pois os portões serão fechados 30 minutos antes do início previsto das provas.

Os locais e horários da prova já estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso. Recomenda-se que os candidatos cheguem ao local com, no mínimo, 1h30 de antecedência, para evitar imprevistos.

Aristófanis Quirino, secretário adjunto de Recursos Humanos e presidente da Comissão do Concurso, destacou a relevância do certame para o município: "Estamos conduzindo um concurso histórico em Macaé, cujo objetivo é fortalecer nosso corpo de servidores e melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Todo o processo foi cuidadosamente planejado para garantir a transparência e a integridade da seleção."

A FGV também reforça que os candidatos devem seguir rigorosamente as orientações do edital, como a proibição de dispositivos eletrônicos, incluindo celulares, tablets e câmeras, durante a realização da prova. Alimentos e bebidas serão permitidos, desde que estejam em recipientes transparentes e sem rótulos.

Com o concurso, a expectativa é que profissionais qualificados sejam contratados para suprir as necessidades do município e aprimorar os serviços oferecidos à população.