Obra de reforço de abastecimento de água causará bloqueio parcial na RJ-106; motoristas devem ficar atentos às rotas alternativas - Foto: Ilustração

Obra de reforço de abastecimento de água causará bloqueio parcial na RJ-106; motoristas devem ficar atentos às rotas alternativasFoto: Ilustração

Publicado 12/10/2024 09:44

Macaé - Na próxima terça-feira (15), a Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana dará apoio à realização de uma obra de reforço no sistema de abastecimento de água pela Cedae. A intervenção acontecerá nas proximidades do bairro Fronteira e implicará no estreitamento parcial da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), das 9h às 17h.

O tráfego de veículos será restabelecido normalmente a partir das 17h. Vale destacar que o transporte público não será afetado pela obra, garantindo que as linhas de ônibus sigam sem alterações.

Para os condutores, a recomendação é utilizar a Rua Hildebrando Alves Barbosa, conhecida como rua do Aeroporto de Macaé, como rota alternativa para retorno à Rodovia Amaral Peixoto, evitando possíveis transtornos.