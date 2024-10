Feira de Artesanato de Macaé oferece presentes exclusivos para o Dia das Crianças, com uma variedade de artigos criativos e feitos à mão - Foto: Ilustração

Feira de Artesanato de Macaé oferece presentes exclusivos para o Dia das Crianças, com uma variedade de artigos criativos e feitos à mãoFoto: Ilustração

Publicado 13/10/2024 11:07

Macaé - Em comemoração ao Dia das Crianças e ao Dia do Professor, a feira do Polo de Artesanato de Macaé estará com uma variedade de produtos criativos e exclusivos, especialmente voltados para o público infantil. Localizada na orla da Praia dos Cavaleiros, a feira será realizada em dois fins de semana: de 11 a 13 e de 25 a 27 de outubro. Os horários variam conforme o dia: sextas-feiras, das 16h às 21h; sábados, das 10h às 21h; e domingos, das 10h às 17h.

Entre os itens disponíveis, destacam-se as bonecas de pano, Amigurumi, laços e tiaras, além de acessórios infantis e roupinhas de boneca. Para os pequenos, também haverá bichinhos de feltro e “dedoches” (fantoches para os dedos), perfeitos para presentear de forma criativa e artesanal.

A presidente da Associação Polo de Artesanato de Macaé, Juliana Fonseca, comentou sobre a importância desta edição: “Este mês, temos uma seleção especial de produtos para as crianças, e estamos animados com a preparação para o nosso 2º Desfile de Moda Artesanal, que será um dos destaques do ano", afirmou. O desfile, com o tema "Onde o sol banha a terra serena", está marcado para o dia 15 de novembro, às 19h, também na orla da Praia dos Cavaleiros.

A feira é organizada com o apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Cultura. Para mais informações, os interessados podem acessar o perfil do Polo de Artesanato no Instagram (@polodeartesanatomacae) ou entrar em contato pelo telefone (22) 99986-1885.