Reforço nas linhas de ônibus garantirá mais fluidez no trânsito durante o concurso público em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 12/10/2024 10:04 | Atualizado 12/10/2024 10:05

Macaé - Neste domingo (13), as linhas de ônibus que atendem os principais polos de realização do Concurso Público da Prefeitura de Macaé receberão reforço especial para garantir a mobilidade dos candidatos. O aumento da frota começará nas primeiras horas da manhã e seguirá ao longo do dia, já que as provas também ocorrerão no turno da tarde.

Com a tarifa de R$ 1,00, oferecida pelo Cartão Macaé, o uso do transporte público é altamente recomendado para evitar o congestionamento das vias com um excesso de veículos particulares em direção aos locais de prova.

A prefeitura reforça a importância de planejamento por parte dos candidatos, sugerindo que saiam de casa com antecedência para evitar imprevistos. A preferência pelo transporte público, além de ser mais econômica, ajuda a diminuir pontos de retenção e garantir que todos cheguem a tempo para a realização do exame.