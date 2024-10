Bombeiros realizam resgate em grave acidente na Av. Luis Lírio, em Macaé, na noite deste sábado - Foto: Reprodução

Bombeiros realizam resgate em grave acidente na Av. Luis Lírio, em Macaé, na noite deste sábadoFoto: Reprodução

Publicado 13/10/2024 10:40

Macaé - Na noite deste sábado (12), por volta das 21h, um grave acidente envolvendo três carros foi registrado na Av. Luis Lírio, na Barra de Macaé. De acordo com testemunhas, uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente ao local para prestar atendimento.

O impacto da colisão chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela avenida, resultando na reunião de diversas pessoas que se prontificaram a auxiliar no resgate até a chegada dos profissionais de emergência.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente, e a identidade da vítima não foi divulgada. A via ficou parcialmente interditada para o trabalho das equipes de socorro e remoção dos veículos, e o trânsito no local precisou ser desviado para garantir a fluidez.