Evento "Cuidado em Saúde Mental e Valorização da Vida" reúne especialistas em Macaé para debater o atendimento e acolhimento de pacientes em sofrimento mental - Foto: Ilustração

Evento "Cuidado em Saúde Mental e Valorização da Vida" reúne especialistas em Macaé para debater o atendimento e acolhimento de pacientes em sofrimento mental Foto: Ilustração

Publicado 14/10/2024 09:35 | Atualizado 14/10/2024 09:35

Macaé - A Secretaria de Saúde de Macaé, através da Área Técnica de Vigilância e Prevenção a Violências e do Programa de Saúde Mental, promoverá no próximo dia 23 de outubro o evento “Cuidado em Saúde Mental e Valorização da Vida”. O encontro, que acontecerá no auditório do Bloco B da Cidade Universitária, das 11h às 16h, reunirá profissionais de saúde e assistência social das redes pública e privada para debater ações de prevenção ao suicídio e cuidados com pacientes em sofrimento mental.

O evento terá um ciclo de palestras voltado para a capacitação dos profissionais que atuam diretamente no acolhimento de pessoas com transtornos mentais, especialmente aquelas em risco de autoextermínio. A coordenadora da Área Técnica de Vigilância e Prevenção a Violências, Aracely Pessanha, destaca a relevância do evento para a rede de saúde. “Este encontro é uma oportunidade de fortalecer as práticas de acolhimento e cuidado, promovendo ações que garantam a valorização da vida e o tratamento adequado a pacientes que enfrentam o sofrimento psíquico”, afirmou.

O foco das discussões será a reestruturação dos fluxos de atendimento nos serviços de saúde, a fim de proporcionar um atendimento mais humanizado e eficiente para aqueles que já passaram por tentativas de suicídio. De acordo com a coordenadora, o aumento nos registros dessas situações no município reforça a necessidade de aprimorar as estratégias de prevenção. “O diálogo com os profissionais é fundamental para construir soluções mais eficazes e integradas, que ofereçam suporte tanto para os pacientes quanto para as famílias envolvidas”, destacou Aracely.

Lorraine Ferreira, gerente do Programa de Saúde Mental, também frisou a importância da iniciativa para qualificar os serviços de saúde mental em Macaé. “Nosso principal objetivo é promover um atendimento mais ágil e eficiente, com foco no acolhimento e na atenção integral ao paciente. O evento é um passo importante nesse processo, permitindo que os profissionais troquem experiências e compartilhem boas práticas”, ressaltou Lorraine.

Entre os palestrantes, estão o psicólogo Paulo Pontes, assessor da Superintendência de Saúde Mental do município do Rio de Janeiro, que abordará o processo de trabalho em rede e os fluxos de atendimento na Atenção Básica e Urgência, e o psiquiatra Carlos Eduardo Honorato, que falará sobre sua experiência no Instituto de Psiquiatria da UFRJ (IPUB) e o cuidado em saúde mental na prática hospitalar.