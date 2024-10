Alterações buscam aumentar a cobertura vacinal e garantir maior eficiência nas campanhas de imunização - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 14/10/2024 09:48 | Atualizado 14/10/2024 09:49

A Secretaria de Saúde de Macaé divulgou importantes mudanças no Calendário Vacinal voltadas para a vacinação contra o HPV e a poliomielite, seguindo atualizações determinadas pelo Ministério da Saúde. As alterações têm como objetivo ampliar o acesso às vacinas e garantir maior eficiência na cobertura vacinal da população, conforme nota técnica emitida pelo governo federal.

Samyra Mayer, coordenadora do Programa Municipal de Imunização, esclarece que as modificações seguem critérios epidemiológicos, embasados em estudos científicos e recomendações internacionais. "No caso do HPV, a vacinação é destinada a meninos e meninas entre 9 e 14 anos. Agora, a recomendação é de uma dose única, e essa regra também se aplica aos adolescentes de até 19 anos que ainda não foram vacinados", explica Samyra.

Em relação à poliomielite, Samyra detalha que o esquema anterior consistia em três doses da vacina inativada VIP, administradas aos 2, 4 e 6 meses, além de duas doses de reforço da VOP (vacina oral), aplicadas aos 15 meses e aos 4 anos. Com a atualização, o reforço será reduzido para uma dose única da VIP aos 15 meses. “A partir de 4 de novembro, as doses de reforço, que antes eram orais, serão substituídas por uma única dose injetável da VIP”, enfatiza.

As equipes dos postos de saúde já foram orientadas sobre as novas diretrizes, e a Secretaria de Saúde alerta a população para ficar atenta ao calendário e manter a vacinação em dia. “Mesmo fora das campanhas, o Calendário Nacional de Vacinação está em vigor. É fundamental que os pais e responsáveis mantenham as cadernetas de vacinação atualizadas para garantir a prevenção de doenças de forma rápida, eficaz e gratuita por meio das vacinas”, reforça Samyra.