Drogas apreendidas em operação policial na Favela do Sem TerraFoto: Divulgação

Publicado 14/10/2024 15:29

Macaé - Uma ação policial bem sucedida, resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas na Favela do Sem Terra, localizada no bairro Botafogo, em Macaé. Durante patrulhamento de rotina, a equipe recebeu uma denúncia anônima indicando que dois homens estariam comercializando entorpecentes na região.

Os agentes identificaram os suspeitos com as descrições fornecidas — um deles usando boné preto e outro, camisa cinza. Na abordagem, o primeiro indivíduo foi flagrado com dois sacolés de cocaína, totalizando aproximadamente 4 gramas. Após buscas em um terreno baldio nas proximidades, mais entorpecentes foram encontrados.

O segundo suspeito, localizado em uma casa abandonada, também colaborou com a operação, indicando onde escondia sua droga. Ambos confessaram participação no tráfico local e conduziram os policiais até o local onde armazenavam o restante dos entorpecentes. A ocorrência foi registrada na delegacia, e os materiais apreendidos.