Agressão e posse ilegal de arma de fogo são registradas em Córrego do Ouro, MacaéFoto: Divulgação

Publicado 14/10/2024 14:59

Macaé - Uma ocorrência de agressão física envolvendo uma arma de fogo foi registrada na RJ-162, em Córrego do Ouro, Macaé. A vítima procurou a polícia afirmando ter sido agredida por seu companheiro. Após o relato, ambos foram encaminhados ao hospital público de Trapiche para atendimento médico.

A guarnição, então, se dirigiu à residência do casal, onde foi informada da presença de uma arma. O suspeito confirmou a existência do armamento e permitiu a entrada dos policiais, que, com o apoio de outras viaturas, apreenderam uma espingarda calibre 32, além de 11 munições intactas. O material foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia, onde o acusado foi detido e a arma, confiscada.

A ação rápida garantiu a apreensão do armamento, reforçando a importância de denúncias em situações de violência doméstica.