Agentes do Cevas realizam trabalho de combate ao Aedes aegypti no bairro Horto - Foto: Divulgação

Publicado 15/10/2024 13:51

Macaé - Agentes de Combate a Endemias estiveram no bairro Horto, na manhã desta terça-feira (15), como parte do projeto "Cevas Itinerante", uma iniciativa que busca levar serviços de saúde a diversas localidades do município. A ação continuará nesta quarta-feira (16) na Cabeceira do Sana, com foco no controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.



Durante as visitas domiciliares, os agentes eliminaram possíveis criadouros do mosquito e realizaram o tratamento com larvicida em locais de armazenamento de água, como caixas d'água e cisternas. Além disso, foram distribuídos folhetos com orientações para prevenir a proliferação do mosquito, e os moradores puderam vacinar seus cães e gatos.



A equipe também realizou o controle do caramujo africano, uma praga que pode representar riscos à saúde. Moradores da região aprovaram a iniciativa, destacando a importância do trabalho preventivo.



Outro ponto importante da ação foi o mapeamento geográfico da área, classificando os imóveis e marcando quarteirões para facilitar a identificação de possíveis focos do Aedes aegypti. Fumacê segue em 10 bairros até sexta-feira (18)



Além das visitas domiciliares, o trabalho de pulverização com carro fumacê segue até sexta-feira (18), abrangendo 10 bairros. A pulverização ocorre sempre nas primeiras horas da manhã e no final da tarde.

Confira o cronograma:

- Terça-feira (15): Imbetiba e Bairro da Glória

- Quarta-feira (16): Centro e Miramar

- Quinta-feira (17): Botafogo e Sol y Mar

- Sexta-feira (18): Mirante e Pecado/Lagoa