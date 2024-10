Prefeitura de Macaé divulga gabaritos preliminares de concurso com mais de 43 mil inscritos - Foto: Douglas Smmithy

Prefeitura de Macaé divulga gabaritos preliminares de concurso com mais de 43 mil inscritosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 16/10/2024 09:08

Macaé - Milhares de candidatos realizaram no domingo (13), as provas objetivas do concurso público que atraiu mais de 43 mil inscritos. Nesta terça-feira (15), os gabaritos preliminares foram liberados no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, pelo link conhecimento.fgv.br/concursos/prefeiturademacae.

Quem desejar interpor recurso contra os gabaritos preliminares tem dois dias úteis, contados a partir da data de divulgação, para registrar a solicitação. O concurso, com três editais lançados em julho, oferece um total de 824 vagas em diferentes áreas.

O edital nº 01/2024 disponibilizou 770 vagas para diversos cargos de níveis médio e superior. Já o edital nº 02/2024 abriu 50 vagas, sendo 25 para nível médio e 25 para nível superior. Além disso, o edital nº 03/2024 busca preencher quatro vagas para o cargo de Procurador, em processo seletivo composto por quatro fases, incluindo provas objetivas, discursivas, análise de títulos e avaliação oral.

Devido ao elevado número de participantes, as provas foram realizadas em diferentes cidades, incluindo Macaé, Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro.

O resultado preliminar das provas objetivas será divulgado no dia 14 de novembro de 2024, junto com o gabarito definitivo. A FGV orienta que os candidatos acompanhem o cronograma oficial e os comunicados no portal de concursos da instituição.