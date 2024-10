Circuito Gastronômico Unamama arrecada fundos para exames de prevenção ao câncer de mama com pratos especiais em restaurantes de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Circuito Gastronômico Unamama arrecada fundos para exames de prevenção ao câncer de mama com pratos especiais em restaurantes de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 16/10/2024 11:51

Macaé - A partir desta quinta-feira (17), começa o Circuito Gastronômico Unamama em diversos restaurantes de Macaé. O evento reúne 17 estabelecimentos que vão destinar uma porcentagem das vendas de pratos, vinhos e drinks para a compra de mamografias e ultrassonografias, doadas pela instituição Unamama, que atua na prevenção do câncer de mama. O circuito acontece em dois fins de semana consecutivos: de 17 a 20 e de 24 a 27 de outubro.



Os restaurantes participantes incluem opções como Bom a Pampa, Container 63, Durval, Estação da Praia, Estação da Moqueca, Finalmente Creperia, Finalmente Grill, Haru, Ilhote Sul, Nuvem de Mel, O Zé Gastronomia, Picanha do Zé, São João, Trattoria, Yashi e a revenda W & Vinho Certo.



Além do circuito gastronômico, a Unamama está promovendo palestras em empresas e instituições, com foco na conscientização sobre a importância do autoexame e da realização anual da mamografia. Outra atividade em destaque do Outubro Rosa é a exposição fotográfica "Entre Fios e Laços", da fotógrafa Cláudia Barreto, em cartaz na Galeria Carapebus até o dia 5 de novembro, das 8h às 20h. O encerramento das atividades será marcado pela "Remada Rosa", que acontecerá no dia 26 de outubro na Lagoa de Imboassica.



Interessados em participar como voluntários, agendar palestras ou que necessitem de exames podem entrar em contato diretamente com a Unamama, que está localizada no Centro Comercial Magdá Garcia, sala 202, na Avenida Rui Barbosa, 435, no Centro de Macaé. O contato pode ser feito pelo WhatsApp (22) 99992-3283 ou pelo Instagram @unamamamacae.

Circuito Gastronômico Unamama arrecada fundos para exames de prevenção ao câncer de mama com pratos especiais em restaurantes de Macaé Foto: Divulgação



Conheça os pratos participantes do Circuito Gastronômico Unamama:

1. Bom a Pampa: Ancho à Parmeggiana - bife ancho braseado com queijo mussarela, molho de tomate rústico artesanal, arroz, fritas e farofa.

2. Container 63: Nhoque frito com camarões flambados no Jerez, molho bisque e farofinha de Guanciale.

3. Durval: Seleção de vinhos rosés.

4. Estação da Moqueca e Estação da Praia: Escalope de mignon com arroz piamontese.

5. Finalmente Creperia e Finalmente Grill: Batata rostie e picanha argentina.

6. Haru: Vinhos rosés.

7. Ilhote Sul: Combo drink de uva macerada e suco de limão, entrada de brusqueta com tartare de salmão e prato Paglia e Fieno com iscas de mignon.

8. Nuvem de Mel: Torta salgada.

9. O Zé Gastronomia: Filé mignon acebolado com linguicinha fina, farofa crocante, vinagrete, molho rosé e shot de cachaça.

10. Picanha do Zé: Camarão ao molho catupiry, arroz branco e batatas salteadas (30% das vendas destinadas à Unamama).

11. Trattoria: Risoto de funghi e mignon.

12. W & Vinho Certo: Vinhos rosés e espumante Fabian rosé.

13. Yashi: Carpaccio Yashi com taça de vinho.





Circuito Gastronômico Unamama arrecada fundos para exames de prevenção ao câncer de mama com pratos especiais em restaurantes de Macaé Foto: Divulgação





Ancho à Parmeggiana - bife ancho braseado com queijo mussarela, molho de tomate rústico artesanal, arroz, fritas e farofa.Nhoque frito com camarões flambados no Jerez, molho bisque e farofinha de Guanciale.Seleção de vinhos rosés.Escalope de mignon com arroz piamontese.Batata rostie e picanha argentina.Vinhos rosés.Combo drink de uva macerada e suco de limão, entrada de brusqueta com tartare de salmão e prato Paglia e Fieno com iscas de mignon.Torta salgada.Filé mignon acebolado com linguicinha fina, farofa crocante, vinagrete, molho rosé e shot de cachaça.Camarão ao molho catupiry, arroz branco e batatas salteadas (30% das vendas destinadas à Unamama).Risoto de funghi e mignon.Vinhos rosés e espumante Fabian rosé.Carpaccio Yashi com taça de vinho.