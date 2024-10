Kombi incendiada no trevo de acesso à Macaé, na BR-101; equipes de emergência atuam no local - Foto: Reprodução

Publicado 17/10/2024 15:16 | Atualizado 17/10/2024 15:31

Macaé - Uma Kombi foi completamente consumida pelas chamas na tarde desta quinta-feira (17), no trevo de acesso à Macaé, na BR-101. De acordo com informações preliminares, o incêndio começou de forma inesperada, mas, felizmente, não houve registro de feridos.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, evitando que o fogo se espalhasse para outras áreas da rodovia. As causas do incidente ainda estão sob investigação. O trânsito no local seguiu sem maiores complicações.