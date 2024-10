O congresso será realizado nos dias 11 e 12 de novembro, no Royal Macaé Palace Hotel - Foto: Divulgação

Macaé - O 1º Congresso de Transição Energética do Norte Fluminense (CTENF 2024), que vai acontecer em Macaé, está com inscrições abertas. As vagas são limitadas. As informações referentes ao encontro estão disponíveis no site https://eventos.congresse.me/ctenf/edicoes/CTENF

O congresso será realizado nos dias 11 e 12 de novembro, no Royal Macaé Palace Hotel. As novidades a respeito do evento serão divulgadas no Instagram do Laboratório de Sustentabilidade Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro (@lasu_ufrj). Em caso de dúvidas, o e-mail para contato é ctenf.lasu@gmail.com

O CTENF é um evento de caráter técnico-científico, destinado a integrar empresas, academia, poder público e sociedade civil organizada para discutir o desenvolvimento de tecnologias e formulação de políticas públicas adequadas à evolução da Transição Energética no Brasil e no mundo.

O evento contará com a participação de palestrantes de excelência, vinculados às empresas mais relevantes no cenário nacional e internacional, além de pesquisadores experientes que atuam na promoção da inovação no setor industrial.

O CTENF está sendo patrocinado pelas seguintes empresas: AWC Soluções em Engenharia; Ecologika Valorização Ambiental; Tecnogera – Energia em Movimento; Techocean Serviços Industriais; e Oceânica, com auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).