Obras avançam na Estrada do Sana, trazendo melhorias esperadas pela comunidade e impulsionando o turismo local Foto: Divulgação

Publicado 17/10/2024 15:40

Macaé - As obras de pavimentação e drenagem na Estrada do Sana estão em ritmo acelerado, trazendo melhorias esperadas há anos pelos moradores e frequentadores da região. Com um total de 14,34 km de extensão, o projeto inclui três trechos principais e visa não apenas facilitar o acesso ao distrito, mas também impulsionar o turismo, uma vez que o Sana é reconhecido por suas belezas naturais.

De acordo com a Secretaria de Obras, os serviços incluem a pavimentação em paralelepípedo e a instalação de um sistema de drenagem que permitirá o escoamento adequado das águas pluviais, minimizando riscos de acidentes e preservando a estrutura da estrada. "A Estrada do Sana é um projeto aguardado há muito tempo e finalmente estamos concretizando essa melhoria, que trará benefícios tanto para os moradores quanto para os visitantes da região", destacou o secretário adjunto de Obras, Felipe Bastos.

Além da pavimentação, o projeto prevê o plantio de mais de 500 espécies nativas na Área de Proteção Ambiental (APA) do Sana, como medida compensatória pela obra.