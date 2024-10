Alan Paulino Alves, de 46 anos, perdeu a vida após cair com o carro em um valão - Foto: Reprodução

Publicado 18/10/2024 12:06

Macaé - Foi identificado como Alan Paulino Alves, de 46 anos, o homem que perdeu a vida na manhã desta quinta-feira (17), após o carro que dirigia cair em um valão localizado atrás do Estádio Moacyrzão, na entrada do bairro Nova Holanda, em Macaé. Alan, que residia em Campos dos Goytacazes, não resistiu ao acidente e a causa da morte foi confirmada como afogamento.



O acidente mobilizou equipes de resgate, mas, infelizmente, Alan já foi encontrado sem vida no local. As circunstâncias que levaram o veículo a cair no canal ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.