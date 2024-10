Carro permanece no valão 24 horas após acidente fatal próximo ao Moacyrzão, em Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 18/10/2024 08:41 | Atualizado 18/10/2024 08:42

Macaé - Na manhã desta sexta-feira (18), o carro que caiu em um valão atrás do Estádio Moacyrzão, em Macaé, ainda não foi removido. O acidente, que ocorreu na quinta-feira (17), vitimou uma pessoa, cuja identidade ainda não foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações iniciais, o motorista perdeu o controle do veículo em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas. O carro acabou caindo no canal próximo à ponte de acesso ao bairro Nova Holanda. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas, infelizmente, a vítima foi encontrada sem vida no local.