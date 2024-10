Professora Érica Scheffel e alunos da Polivalente Anísio Teixeira celebram o reconhecimento global em projeto STEM premiado - Foto: Divulgação

Publicado 18/10/2024 11:59

Macaé - A Escola Estadual Municipalizada Polivalente Anísio Teixeira, em Macaé, alcançou reconhecimento internacional por seu impacto na educação em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). Um projeto desenvolvido pela professora de Robótica, Érica Scheffel, e alunos do 7° e 8° anos do Ensino Fundamental, foi premiado entre os 10 melhores do Brasil, proporcionando à professora uma imersão na NASA, nos Estados Unidos, em julho deste ano.

O projeto, premiado pelo Limitless Global Educator Program, tem como foco a criação de jogos para analisar alterações cognitivas em astronautas sob o efeito da microgravidade. Essa iniciativa envolveu alunos como Gabriel Rangel, Laura Nogueira, e Pedro Henrique Melo, que contribuíram com a programação dos jogos e o design do patch da missão. Segundo Érica, "o projeto permitiu que os alunos desenvolvessem habilidades essenciais, como trabalho em equipe e raciocínio lógico."

Durante o desenvolvimento do projeto, a escola recebeu materiais como telescópios e sensores enviados dos Estados Unidos, ampliando as atividades de Robótica em Macaé. O reconhecimento culminou com a professora Érica conhecendo o astronauta Reid Wiseman, comandante da Missão Artemis 2, e acompanhando treinamentos no ambiente da NASA, algo que marcou sua trajetória profissional e pessoal.

A pesquisa contou ainda com o apoio da neurocientista Isabela Lobo e das professoras de inglês Oksana Kitaeva e Liliane Fonseca, fortalecendo a educação STEM na rede pública de Macaé.