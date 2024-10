O caso está sendo investigado pela 123ª Delegacia de Polícia de Macaé - Foto: Divulgação

O caso está sendo investigado pela 123ª Delegacia de Polícia de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 19/10/2024 17:31

Macaé - Na tarde deste sábado (19), uma mulher foi brutalmente assassinada enquanto saía do trabalho na Rua Silva Jardim, no Centro de Macaé. Por volta das 14h45, a vítima foi atingida por cerca de cinco disparos efetuados por um homem, que fugiu do local logo após o crime.

As primeiras informações apontam para a possibilidade de feminicídio, mas a polícia ainda investiga as circunstâncias e a motivação do homicídio. A área foi isolada para perícia, e agentes já estão trabalhando na busca por testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação do suspeito.

A população local ficou abalada com a violência em plena luz do dia. O caso está sendo investigado pela 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, e a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região em busca do autor do crime.

O caso está sendo investigado pela 123ª Delegacia de Polícia de Macaé Foto: Reprodução