Macaé - O 1º Encontro de Motorhomes, organizado pelo Viva Camping, segue até a noite deste domingo (20) no Sana, em Macaé. O evento, que já conta com a participação de cerca de 60 motorhomes, tem como objetivo promover o campismo consciente e a troca de experiências entre os participantes, colocando o Sana, um dos principais destinos turísticos do estado, na rota do campismo.

Márcio Cardozo, organizador do encontro, destacou a importância de Macaé como um destino que oferece mar, lagoa e cachoeiras, além de ressaltar o impacto positivo do evento. "O Sana é um local perfeito para estar com a família e sempre atrai muitos visitantes. Ao reunir os apaixonados por motorhomes, também incentivamos a economia local, consumindo produtos e conhecendo as pessoas da região", afirmou.

Flávia Silva, uma das participantes e proprietária de dois motorhomes, compartilhou sua experiência. "Temos motorhomes há seis anos, começando com uma Kombi. A liberdade de poder estacionar onde quiser e acordar com uma vista incrível do mar é incomparável. Além disso, eventos como este proporcionam novas amizades e trocas de conhecimento sobre melhorias nos veículos", relatou.

O público do evento também tem a oportunidade de conhecer mais sobre os motorhomes, suas estruturas e comodidades, como cozinhas e espaços para dormir, além de curtir atrações musicais que acontecem das 18h às 22h.