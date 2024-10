Ação rápida da Polícia Civil de Macaé resultou na prisão de J.P.D.L., acusado de violência doméstica e ameaça - Foto: Divulgação

Ação rápida da Polícia Civil de Macaé resultou na prisão de J.P.D.L., acusado de violência doméstica e ameaça Foto: Divulgação

Publicado 21/10/2024 08:54

Macaé - Agentes da 123ª Delegacia de Polícia efetuaram a prisão de J.P.D.L., de 45 anos, por lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da Lei Maria da Penha. A detenção ocorreu após a vítima, ex-companheira do acusado, comparecer à delegacia e relatar agressões físicas e ameaças.

De acordo com o depoimento da vítima, o agressor a atacou com tapas e ameaçou seu filho utilizando um martelo, configurando um cenário de grave violência doméstica. Diante da denúncia, os policiais civis agiram de forma ágil e localizaram o homem no bairro Granja dos Cavaleiros, onde foi detido e conduzido à unidade policial. O agressor foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça.

A Polícia Civil de Macaé reforça a importância da colaboração da população para o combate à violência doméstica e crimes no município. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do WhatsApp da 123ª DP, com garantia total de sigilo.