Beneficiários da Moeda Social Macaíba realizando compras em um dos estabelecimentos credenciados no centro da cidade - Foto: Douglas Smmithy

Beneficiários da Moeda Social Macaíba realizando compras em um dos estabelecimentos credenciados no centro da cidadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 19/10/2024 18:31

Macaé - A Moeda Social Macaíba, que completa 10 meses no próximo dia 25, já movimentou cerca de R$ 50 milhões na economia de Macaé desde sua implementação. O programa, parte do Programa de Combate à Pobreza e às Desigualdades da Coordenadoria de Economia Solidária, beneficia atualmente 21.420 famílias e 44.345 pessoas. A iniciativa busca oferecer dignidade e autonomia para famílias em situação de vulnerabilidade social, permitindo que realizem compras em estabelecimentos credenciados na cidade.



Desde sua criação, em fevereiro de 2024, a Moeda Social é operacionalizada pelo *Banco Macaíba*, localizado na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 48, no Centro de Macaé. Além de facilitar a circulação da moeda, o banco oferece diversos serviços como criação e troca de senha, atualização cadastral e suporte técnico para o aplicativo utilizado nas transações. São realizados, em média, 2.000 atendimentos mensais entre beneficiários e comerciantes cadastrados.



O prefeito Welberth Rezende ressaltou a relevância do programa para o desenvolvimento econômico e social de Macaé. "Esse benefício fortalece tanto as famílias quanto o comércio local, gerando emprego e renda. A Moeda Macaíba já se tornou um marco de desenvolvimento social e econômico da cidade e, com certeza, continuará em 2025", afirmou.



As transações com a Moeda Social Macaíba são feitas por meio de um aplicativo de celular, e os comerciantes cadastrados pagam uma taxa de 2% a 5%, de acordo com o volume de vendas. Esses valores são destinados ao Fundo Municipal de Economia Popular, que será utilizado para financiar a Política de Crédito Justo, que oferecerá empréstimos para comerciantes desenvolverem seus negócios.



O programa também estabelece uma taxa para o resgate das vendas em Macaíba, sendo cobrada uma taxa TED de R$ 5,29 para transferências para contas de bancos particulares, ou gratuita para contas da Caixa Econômica Federal. O pagamento é feito em até 48 horas.



Comerciantes devem seguir algumas regras para participar do programa, como não cobrar preços diferenciados para transações feitas com a Moeda Social Macaíba e evitar aumentar os preços próximos à data de repasse do benefício.



O suporte técnico para o programa está disponível via WhatsApp pelo número (85) 3269-9617, e mais informações podem ser acessadas no site moedasocial.macae.rj.gov.br. O repasse dos valores é feito sempre na última semana de cada mês.