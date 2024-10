Reunião da Firjan Norte Fluminense discute importância da EF-118 para a logística e desenvolvimento regional - Foto: Divulgação

Reunião da Firjan Norte Fluminense discute importância da EF-118 para a logística e desenvolvimento regionalFoto: Divulgação

Publicado 19/10/2024 18:45

Macaé - Nesta quinta-feira (18), o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Macaé, Rodrigo Vianna, representou o prefeito Welberth Rezende no encontro promovido pela Firjan Norte Fluminense, realizado em Campos. A reunião teve como foco a mobilização pelo projeto da Estrada de Ferro 118 (EF-118), que visa conectar o Porto do Açu à malha ferroviária nacional, beneficiando a logística e a economia da região.

O encontro reuniu representantes de diversos municípios e entidades do Norte Fluminense, que assinaram um documento em defesa da ferrovia. De acordo com Rodrigo Vianna, o pleito busca garantir a interligação do Norte Fluminense com a região metropolitana do Rio de Janeiro, ressaltando a importância de fortalecer a infraestrutura e a logística da região.

"Somos responsáveis por mais de um terço do investimento privado do estado, e essa ferrovia será crucial para integrar as nossas competências e impulsionar a logística regional. Esse projeto está alinhado com as políticas de reindustrialização e recuperação da capacidade logística do estado", afirmou Rodrigo Vianna.

O documento assinado no encontro será encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Ministério dos Transportes, destacando os impactos positivos da EF-118 para o desenvolvimento da região.