IX Jornada da Orientação Pedagógica discute os desafios da educação no cenário atual, com foco em inovação e formação continuadaFoto: João Barreto

Publicado 21/10/2024 08:59

Macaé - A Cidade Universitária de Macaé será palco da 'IX Jornada da Orientação Pedagógica', evento promovido pela Secretaria de Educação de Macaé (Semed), nos dias 22 e 23 de outubro. O encontro, com o tema "Os nós, os laços e a rede", tem como objetivo proporcionar formação e troca de experiências entre orientadores pedagógicos da rede municipal, particular e de cidades vizinhas. As atividades ocorrem das 8h às 17h e estão com inscrições abertas.

Com foco em fortalecer o processo de orientação pedagógica, a jornada contará com a participação de palestrantes pós-graduados que abordarão temas como a regulamentação da profissão de pedagogo, educação 5.0 e os desafios da inteligência artificial no campo educacional. A coordenadora de Orientação Pedagógica da Semed, Maurileia Rodrigues, destaca a importância do evento como um espaço de fortalecimento e reflexão para todos os profissionais da educação.

A programação inclui palestras, mesas de debates e exibição de curta-metragem, além de apresentações culturais. "O evento busca não só formar os orientadores, mas também promover um ambiente de trocas de saberes que impactem diretamente no cotidiano escolar", afirma Regina Célia Nascimento, coordenadora do Centro de Formação Professora Carolina Garcia.

O evento será realizado no Auditório Cláudio Ulpiano, no bloco A da Cidade Universitária, e as inscrições são gratuitas.