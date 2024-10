Polo de Apoio ao Paciente Oncológico de Macaé promove ações de conscientização no Outubro Rosa - Foto: Ilustração

Polo de Apoio ao Paciente Oncológico de Macaé promove ações de conscientização no Outubro RosaFoto: Ilustração

Publicado 21/10/2024 09:15

Macaé - O Polo Municipal de Apoio ao Paciente Oncológico, da Secretaria de Saúde de Macaé, promove entre os dias 29 e 31 de outubro uma programação especial em alusão à Campanha Outubro Rosa, focada na prevenção e combate ao câncer de mama. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população, oferecendo informações valiosas sobre diagnóstico, tratamento e cura, além de fortalecer o acolhimento aos pacientes oncológicos da cidade.

De acordo com a coordenadora do Polo, Lucilene de Oliveira, o evento busca, além de informar, criar momentos de aprendizado e compartilhamento. “Queremos que a população aproveite essa oportunidade para adquirir conhecimento, participar e, quem sabe, transformar a realidade de muitas mulheres. Será um momento de alegria, reflexão e interação”, destacou.

A programação inclui palestras, atividades esportivas, orientações sobre nutrição e apresentações musicais, sempre com início às 9h. No dia 29, a abertura contará com uma palestra ministrada pelo enfermeiro do Programa da Mulher, Hugo Maia, com a participação dos médicos Flávio Antunes e Sávio Mussi. A data também terá uma apresentação musical especial com Glauco Zulo e Edson Batata.

No dia 30, estão previstas atividades esportivas em parceria com a Secretaria de Esportes, além de palestras sobre nutrição saudável com profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a participação da Orquestra da Secretaria de Cultura.

Encerrando o evento no dia 31, haverá uma palestra com a psicóloga Sane Masson, seguida de uma roda de conversa e uma apresentação gospel com o cantor Samuel Reis.

**Atendimento e serviços do Polo**

O Polo de Apoio ao Paciente Oncológico de Macaé é responsável por acolher pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde, Pronto-Socorros e Hospitais Municipais. A unidade oferece suporte médico em áreas como oncologia, dermatologia e clínica médica, além de contar com uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e psicólogos. O Polo também realiza a interface com o Sistema Estadual de Regulação, garantindo a continuidade do tratamento para pacientes em unidades especializadas.

Além disso, o Polo oferece o serviço de Transporte Fora do Município (TFD), facilitando o deslocamento dos pacientes para tratamento em outras cidades, quando necessário.

O Polo de Apoio ao Paciente Oncológico está localizado na Rua Antero Perlingeiro, 47, no Centro de Macaé. Para mais informações, o telefone de contato é (22) 2796-1326.