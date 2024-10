Homem é preso por violar medida protetiva e agredir ex-companheira no bairro Bosque Azul - Foto: Reprodução

Homem é preso por violar medida protetiva e agredir ex-companheira no bairro Bosque AzulFoto: Reprodução

Publicado 22/10/2024 09:47

Macaé - Na tarde de segunda-feira (21), agentes da 123ª Delegacia de Polícia Civil de Macaé prenderam em flagrante um homem de 29 anos pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e lesão corporal. A prisão ocorreu após a vítima, sua ex-companheira, acionar a Patrulha Maria da Penha por volta das 12h, denunciando que o agressor havia invadido seu local de trabalho e a ameaçado.

O homem já estava proibido de manter contato ou se aproximar da vítima devido a uma medida protetiva em vigor, mas ignorou a ordem judicial. De acordo com o relato, ele também a agrediu fisicamente durante a madrugada. Após a denúncia, os policiais localizaram e capturaram o indivíduo no bairro Bosque Azul, onde ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

A ação reforça a importância do trabalho da Patrulha Maria da Penha no combate à violência doméstica, garantindo que vítimas possam contar com proteção rápida e eficaz.