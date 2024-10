Agentes realizam ação educativa para promover a segurança no calçadão da Avenida Rui Barbosa em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Agentes realizam ação educativa para promover a segurança no calçadão da Avenida Rui Barbosa em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 22/10/2024 12:23

Macaé - A Prefeitura de Macaé lançou uma ação educativa para coibir a circulação de bicicletas no calçadão da Avenida Rui Barbosa, localizado no Centro da cidade. A iniciativa tem como objetivo garantir a segurança de pedestres — incluindo crianças, jovens e adultos — que transitam diariamente pela região.

As orientações estabelecem que os ciclistas não devem pedalar ou estar montados em suas bicicletas enquanto estiverem no calçadão, sendo permitido apenas empurrar o veículo. Além da orientação direta nos locais de grande fluxo, serão instalados painéis luminosos para aumentar a conscientização sobre a proibição da circulação de bicicletas neste espaço.

Os agentes envolvidos atuarão de forma educativa, priorizando a segurança dos moradores, visitantes e comerciantes que utilizam o calçadão. A programação, que visa reforçar o ordenamento no Centro, é uma colaboração entre as secretarias de Ordem Pública, Mobilidade Urbana e a Coordenadoria Especial de Posturas, com o apoio da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CProeis).

A campanha tem o intuito de conscientizar os ciclistas sobre a importância de respeitar a sinalização que proíbe a passagem de bicicletas. A presença desses veículos pode representar riscos à segurança dos pedestres que transitam pelo local.

É importante ressaltar que, segundo o parágrafo primeiro do artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ciclistas que estiverem desmontados e empurrando suas bicicletas são equiparados a pedestres em direitos e deveres. O CTB reconhece a bicicleta como um veículo de propulsão humana, enfatizando a necessidade de respeito às normas de trânsito.