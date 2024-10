Policiais civis e militares durante operação que resultou na prisão de torturadores na serra de Macaé - Foto: Reprodução

Policiais civis e militares durante operação que resultou na prisão de torturadores na serra de MacaéFoto: Reprodução

Publicado 22/10/2024 11:31 | Atualizado 22/10/2024 11:31

Macaé - Na manhã desta terça-feira (22), uma ação coordenada entre policiais civis da 123ª DP e militares do 32º BPM culminou na prisão de dois indivíduos envolvidos em tortura na região serrana de Macaé. Os detidos, que enfrentam mandados de prisão temporária, são acusados de tortura e associação para o tráfico de drogas.

Os crimes ocorreram no dia 15 de julho de 2024, quando os torturadores agrediram brutalmente um homem, utilizando socos, chutes e pontapés. A motivação para a violência foi a violação de um “regramento paralelo” imposto pela facção criminosa.

Um dos presos, conhecido pelo apelido de Rato, é apontado como chefe do tráfico da facção ADA na serra e um dos principais mentores do ato de tortura. Os mandados de prisão foram emitidos pela 1ª Vara Criminal de Macaé, após investigação minuciosa conduzida pela 123ª DP, que culminou na captura dos criminosos na localidade de Córrego do Ouro.

Esta operação representa mais um esforço para desmantelar as células narcotraficantes que atuam na região, reforçando o compromisso da 123ª DP em garantir a segurança em Macaé. É importante ressaltar que muitas ocorrências de roubos e homicídios estão ligadas ao funcionamento dessas organizações criminosas.

A Polícia Civil faz um apelo à população para que contribua com informações que ajudem a tornar Macaé uma cidade mais segura.