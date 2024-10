Falhas na elaboração, na aplicação e na correção das provas por parte da FGV motivaram os pedidos de cancelamento do concurso público - Foto: Ivana Gravina

Macaé - Na sessão desta terça-feira (22), a Câmara de Vereadores de Macaé aprovou uma moção de repúdio em razão das questões de caráter ofensivo presentes no último concurso público da cidade. O documento, assinado pelos 17 parlamentares, também denunciou outros problemas na execução do exame, que foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em plenário, foi discutida a possibilidade de anulação da prova.

Guto Garcia (MDB), que também é professor da UFRJ, destacou a presença de uma questão de matemática com gabarito incorreto que não foi corrigido. “Eu resolvi a questão e posso garantir que está errada, como já mostrei nas minhas redes sociais”, afirmou. Apesar de algumas questões terem sido anuladas pela FGV, esta específica não foi revisada. “Diante das ofensas às mulheres e dos erros, acredito que a anulação do concurso seja o caminho mais justo”, ponderou.

Edson Chiquini (Cidadania) reforçou a proposta de cancelamento da prova, realizada em 13 de outubro de 2024, citando falhas como desorganização, atrasos, falta de preparo dos fiscais e conteúdo ofensivo às mulheres. Ele sugeriu, ainda, a troca da organizadora do certame. “Se o concurso for anulado, peço que se reconsidere a contratação da FGV para futuros certames”, recomendou.

Iza Vicente (Rede) acrescentou que, embora algumas questões com teor misógino tenham sido anuladas, uma associação de mulheres solicitou ao Ministério Público (MP) a anulação total do concurso. O motivo seria, além do conteúdo discriminatório contra as mulheres, questões que envolviam crianças e religião de maneira inadequada. “Temos que tratar esse assunto com seriedade, pois a disseminação de pensamentos que inferiorizam grupos pode levar a ações extremas, como o triste caso que presenciamos neste fim de semana”, alertou a vereadora.

Iza se referia ao feminicídio ocorrido no sábado (19), no Centro da cidade, onde uma mulher foi assassinada com três tiros ao sair de seu local de trabalho. A polícia investiga o ex-companheiro da vítima como o principal suspeito do crime, após a rejeição de uma tentativa de reatar o relacionamento.

O vereador Luiz Matos (Cidadania) pediu um minuto de silêncio em homenagem à vítima, Williana Chaves Barbosa, de 28 anos, pedido que foi prontamente atendido ao final da sessão.

NOTA - Em nota divulgada no site oficial, no dia 14 de outubro, a Prefeitura disse que após o conhecimento sobre as questões consideradas ofensivas no Concurso Público 2024 realizado no último domingo (13), a Prefeitura de Macaé emitiu nota de repúdio sobre o caso e solicitou um posicionamento da banca examinadora responsável pelo processo. A FGV anulou as questões 1 e 4 de Língua Portuguesa do Módulo I de Conhecimentos Básicos da Prova Tipo 3, aplicadas para os cargos de Professor A, Professor AEE e Professor A (Tradutor e Intérprete) da Administração Pública Municipal Direta do Município, por não estarem alinhadas aos princípios da instituição.