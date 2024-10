Música e diversão garantidas com rock e Halloween em um só lugar! - Foto: Divulgação

Publicado 23/10/2024 15:30

Macaé - Neste fim de semana, as famílias da região poderão desfrutar de uma programação repleta de música e magia no Shopping Plaza Macaé. No sábado (26), a partir das 19h30, o Vai Rolar Resenha – Edição Rock será animado pelo show ao vivo da banda Ramona Rox. Conhecida por sua energia contagiante, a banda traz um repertório vibrante que mescla clássicos do rock nacional e internacional, com hits de artistas como Bon Jovi, Legião Urbana e Rita Lee.



A Ramona Rox, uma das bandas locais mais queridas, tem conquistado fãs com sua versatilidade e interação com o público. Se você é amante do rock e busca uma noite de muita diversão e música, essa é a oportunidade perfeita para se divertir!



E as surpresas não param por aí! No domingo (27), a programação ficará ainda mais animada com o Clubinho, que entrará no clima de Halloween. A partir das 17h, as crianças poderão participar de uma série de atividades divertidas, como brincadeiras, magia, pintura facial temática e uma emocionante caça aos doces. Haverá também um concurso de fantasias e o espetáculo teatral “Abracadabra”, prometendo encantar os pequenos.

