Terminal Central recebe ação do Outubro Rosa com rodas de conversa e orientações sobre a saúde feminina - Foto: Divulgação

Terminal Central recebe ação do Outubro Rosa com rodas de conversa e orientações sobre a saúde femininaFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2024 14:41

Macaé - O Terminal Central de Macaé foi palco, na tarde desta terça-feira (22), de uma importante ação de conscientização promovida pelo Outubro Rosa. Realizado em frente ao Espaço Arte Mulher, o evento contou com rodas de conversa, distribuição de materiais informativos e orientações sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. O próximo encontro está programado para esta quarta-feira (23), na Praça Veríssimo de Mello, onde acontecerá também uma Blitz Educativa, a partir das 14h.

A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, em parceria com as Secretarias de Saúde e de Políticas para as Mulheres, o Programa de Saúde e Bem-Estar Social (Pró-Bem) e a concessionária de transporte municipal. Entre as participantes, as amigas Luzinete Leopoldino e Lucivânia da Silva destacaram a importância do evento: "Temos que nos cuidar e ficar mais atentas à nossa saúde. O câncer de mama é um assunto importante", afirmou Lucivânia.

Durante o evento, o público feminino que circulou pelo Terminal recebeu rosas e materiais informativos sobre a importância da prevenção, além de informações sobre os programas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, incluindo o combate à violência e o serviço de orientação jurídica.

Os enfermeiros Hugo Maia Torquato e Simone Abugeber D. de Carvalho, do Programa Saúde da Mulher, reforçaram a importância do exame preventivo, do acompanhamento médico e da observação criteriosa dos sintomas. Já o diretor de Acessibilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana, Júlio Antunes, destacou o valor do autocuidado: "A conscientização é prioridade nesses encontros."

Luiz Carlos Moreira, Coordenador de Transporte da Mobilidade Urbana, frisou a relevância do Terminal Central para a campanha: "Recebemos cerca de 60 mil pessoas por dia, e a orientação aqui é essencial. Já estamos nos preparando para a campanha Novembro Azul, voltada à saúde dos homens."

Além das orientações, o público teve acesso à unidade móvel do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Paism), que oferece encaminhamentos para mamografias e exames preventivos, com o apoio do "ônibus rosa", parte essencial do Paism.

Terminal Central recebe ação do Outubro Rosa com rodas de conversa e orientações sobre a saúde feminina Foto: Divulgação