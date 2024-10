Atletas Kauã Marques e Kemilly Barbosa representarão Macaé no Sul-Americano de Kickboxing no Chile - Foto: Divulgação

Publicado 23/10/2024 14:36

Macaé - Dois atletas do Projeto Social Anjos de Combate, de Macaé, estarão no Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, que acontece em Santiago, no Chile, de 29 de outubro a 3 de novembro. Kauã Marques Rosa, de 14 anos, e Kemilly Martins Barbosa, de 12, foram convocados pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) para integrar a Seleção Brasileira no evento, que faz parte da programação do Pan-Americano da modalidade. O projeto Anjos de Combate é liderado por Sensei Jean Carlos e realizado em parceria com a Secretaria de Esportes.

Ambos os atletas são campeões nacionais e lideram o ranking brasileiro em suas modalidades. Kauã ocupa a primeira posição nas categorias Point Fight, Light Contact e Kick Light, enquanto Kemilly é a primeira colocada em Point Fight. Esta será a estreia dos dois em competições internacionais.

Além dos atletas, Jean Carlos, fundador do Anjos de Combate, foi convocado pela segunda vez para a comissão técnica da Seleção Brasileira. Ele já havia sido chamado para o Mundial na Hungria. O treinador destacou a importância do programa Bolsa Atleta, que apoia sete atletas de sua equipe, inclusive Kauã e Kemilly, viabilizando a participação em competições de grande porte.

"Estamos muito orgulhosos de ter nossos atletas representando Macaé e o Brasil no Sul-Americano. Isso é o resultado de muito trabalho e dedicação ao esporte, principalmente dentro dos projetos sociais", afirmou Jean Carlos, que também é campeão estadual na categoria Master 84kg. O treinador, que faz parte da Guarda Municipal de Macaé desde 2007, tem diversos títulos estaduais e nacionais.

O Projeto Anjos de Combate se destacou recentemente na Copa Brasil de Kickboxing 2024, onde todos os atletas que representaram Macaé subiram ao pódio. Kauã conquistou ouro em três modalidades, e Kemilly, ouro em duas.

