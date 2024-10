Ele foi preso em Cabo Frio e levado à 123ª DP de Macaé, onde permanece à disposição da Justiça - Foto: Reprodução

Publicado 24/10/2024 08:51 | Atualizado 24/10/2024 08:52

Macaé - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (24), Honeson Maciel dos Santos, de 35 anos, conhecido como "Sergipe", apontado como o principal suspeito do feminicídio de Williana Chaves Barbosa, de 28 anos. O crime ocorreu no último sábado (19) no Centro de Macaé.

Honeson foi localizado na cidade de Cabo Frio após uma operação de inteligência realizada pela Polícia Civil. A viatura chegou à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) de Macaé nas primeiras horas da manhã, trazendo o suspeito para prestar depoimento e responder pelo crime.

A investigação avançou rapidamente, e a prisão do acusado representa um passo importante na busca por justiça no caso que chocou a comunidade macaense. A polícia segue apurando os detalhes do crime para concluir o inquérito.