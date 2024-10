Material apreendido pela Polícia Militar no Parque Aeroporto inclui drogas e mais de R$ 600 em dinheiro - Foto: Divulgação

Publicado 24/10/2024 09:21

Macaé - Na tarde desta quarta-feira (23), um adolescente foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas na Rua Antônio Pinto de Queirós Marinho, no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. A operação foi realizada pela Polícia Militar, que patrulhava a área quando avistou um homem, já conhecido por ligação com o Comando Vermelho, transitando de bicicleta.

Os policiais seguiram o suspeito, que se juntou a outros três homens em um local suspeito. A guarnição decidiu abordar o grupo, encontrando com o menor identificado como Gustavo, um frasco de lança-perfume e uma bucha de maconha. Durante uma busca minuciosa nas proximidades, a polícia localizou dentro de uma caixa de correio mais uma bucha de maconha e a quantia de R$ 50. No quintal, os agentes encontraram um casaco preto, que escondia 47 buchas de maconha, 11 mariolas da droga e R$ 587 em espécie.

O adolescente foi conduzido à delegacia, onde ficou apreendido após a decisão do delegado, enquanto as drogas e o dinheiro foram confiscados.