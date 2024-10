Polícia Civil prende suspeita de tráfico de drogas em operação no bairro Cajueiros. Denúncias anônimas são fundamentais para tornar a cidade mais segura - Foto: Divulgação

Publicado 24/10/2024 15:51

Macaé - Na manhã desta quinta-feira (24), policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, sob a coordenação do delegado Dr. Victor Azevedo, prenderam em flagrante B.N.D.S., de 25 anos, por envolvimento no tráfico de drogas. A ação aconteceu na comunidade Favela da Linha, no bairro Cajueiros, e foi resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela equipe.

A investigação apontou que a suspeita estava entregando drogas a um usuário no momento da abordagem. O indivíduo confirmou ter adquirido os entorpecentes com ela. Durante a operação, os policiais apreenderam drogas, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro proveniente das atividades ilícitas.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para o combate ao crime em Macaé. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo WhatsApp da 123ª DP, no número (22) 98831-8043, com garantia de sigilo absoluto.