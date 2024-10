Prova do CAp ocorre neste domingo com rigoroso controle de horários para os candidatos - Foto: Ilustração

Prova do CAp ocorre neste domingo com rigoroso controle de horários para os candidatosFoto: Ilustração

Publicado 25/10/2024 14:05

Macaé - Os candidatos que disputarão uma das 100 vagas para o 1º Ano do Ensino Médio no Colégio de Aplicação (CAp) de Macaé devem se preparar para o processo seletivo, marcado para este domingo (27), na Cidade Universitária. O acesso ao local será liberado a partir das 7h, com os blocos de entrada para as salas abrindo às 8h e a permissão de entrada até 8h45. A prova começará pontualmente às 9h, e os participantes devem comparecer com o cartão de confirmação (digital ou impresso), caneta azul ou preta e documento de identidade com foto.

A avaliação será composta por questões de múltipla escolha em Língua Portuguesa e Matemática, além de uma redação. A duração é de quatro horas, encerrando às 13h, e os candidatos poderão levar o exame a partir das 12h. A lista com as salas já está disponível no portal oficial de Macaé, juntamente com o edital e demais informações do processo seletivo. O Cartão de Confirmação também pode ser acessado no site da Prefeitura, no sistema de inscrição para o processo de admissão de 2025.

Reconhecido pela excelência e altos índices de aprovação no Enem e em universidades, o CAp é uma das principais referências de ensino médio integral no município. Com resultados destacados e uma equipe pedagógica comprometida, a instituição motiva centenas de estudantes a cada ano.