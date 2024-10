Atletas aguardam o segundo dia da competição na Praia dos Cavaleiros em busca da vitória no Macaé Master Bodyboarding - Foto: Divulgação

Publicado 26/10/2024 23:18

A Praia dos Cavaleiros, em Macaé, é o cenário para grandes emoções no bodyboarding neste fim de semana, com a 3ª Etapa Unicesumar Macaé Master Bodyboarding em andamento. A competição que teve início neste sábado (26) seguirá até domingo (27), dia em que os atletas voltarão ao mar em busca dos títulos das categorias principais e o público poderá acompanhar o desfecho das disputas ao vivo.A etapa de domingo é aguardada com entusiasmo, especialmente nas categorias mais acirradas, incluindo master, open, sênior, sub-18, e outras modalidades que fazem parte do circuito 2024. A competição contará com transmissão ao vivo pelo YouTube, trazendo aos espectadores os detalhes das manobras e o clima intenso da disputa entre competidores experientes e promessas da nova geração.O primeiro dia, sábado, reuniu cerca de 50 atletas que encararam as ondas da Praia dos Cavaleiros em categorias individuais e por equipes. Leonardo Silva, de 16 anos, e Bladimir Capeloni, de 18, ambos estreando em Macaé, mostraram otimismo. “Cada campeonato é um passo na nossa evolução. Estamos focados em dar o nosso melhor e conquistar resultados,” comentou Leonardo, ao lado de Bladimir, que também aproveitou para elogiar as condições das ondas locais.Rodrigo de Souza Caldeira, secretário de Esportes de Macaé, destacou que o bodyboarding tem recebido crescente apoio através do programa "Bolsa Atleta", que auxilia no desenvolvimento dos talentos locais. "Esse incentivo é essencial para que os atletas tenham suporte nas despesas e consigam competir em alto nível,” afirmou Caldeira, reforçando a importância do evento para o crescimento da modalidade na cidade.Neste domingo, além das provas finais, haverá um curso para formação de novos instrutores de bodyboarding, com teoria na Unicesumar e prática na praia. O evento é promovido pela Macaé Master Bodyboarding, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, e conta com o patrocínio de marcas regionais que contribuem para a expansão do esporte.