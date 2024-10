Alunos celebram a estreia do Jiu-Jitsu nos Jogos Estudantis, que fortalecem a inclusão social e o desenvolvimento jovem em Macaé - Foto: Divulgação

Alunos celebram a estreia do Jiu-Jitsu nos Jogos Estudantis, que fortalecem a inclusão social e o desenvolvimento jovem em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 26/10/2024 23:10

Macaé - Pela primeira vez, os Jogos Estudantis das Escolas Municipais de Macaé (JEEM) contaram com uma competição de Jiu-Jitsu, encerrando, neste sábado (26), o calendário esportivo do evento. A modalidade trouxe benefícios físicos, emocionais e sociais, consolidando-se como uma importante ferramenta de inclusão e desenvolvimento para crianças e adolescentes da rede municipal, que praticam o esporte no contraturno das aulas regulares.

Organizado pela Superintendência de Educação Integrada, o torneio envolveu 11 escolas e 125 jovens atletas, em categorias masculina e feminina, com a final realizada no Colégio Municipal Professora Maria Letícia Santos Carvalho, no bairro Granja dos Cavaleiros. Bernardo Nunes, de 14 anos, aluno do 8º ano dessa escola, revelou a empolgação de participar. “A escola me trouxe de volta ao esporte que eu já havia praticado, e estou confiante na vitória”, declarou.

O professor de Artes do Colégio Maria Letícia, Júlio César da Silva, destacou o impacto positivo do Jiu-Jitsu para a integração e o desenvolvimento dos alunos. “Macaé está de parabéns por introduzir essa modalidade nos jogos estudantis. Os estudantes podem praticar o Jiu-Jitsu na própria escola, em horários alternativos ao ensino regular,” frisou.

Além de fortalecer o físico, o Jiu-Jitsu também impacta na autoestima dos jovens, de acordo com Sérgio Murilo da Silva, colaborador do evento. “Esse esporte é essencial na formação dos jovens. Ele trabalha inteligência emocional, respeito e autoconfiança, entre outros benefícios,” explicou.

Os jogos estudantis, que movimentaram a rede de ensino ao longo de seis meses, também contaram com modalidades de handebol, voleibol, basquete, futsal, xadrez, queimado e atletismo, promovendo uma competição saudável e incentivando a união entre os estudantes.

